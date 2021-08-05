Тим, хто перехворіли на COVID-19, не треба чекати пів року після одужання - Ляшко

Людям, які перехворіли на коронавірус, можна вакцинуватися відразу після одужання, чекати пів року не потрібно. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі Україна 24.

"Коли ми тільки починали вакцинацію, ми рекомендували робити щеплення приблизно через шість місяців після перенесеного захворювання. Але ми говорили, що ця рекомендація дається в умовах обмеженого доступу до вакцин", - сказав Ляшко, пояснивши, що людину, яка одужала від коронавірусу, пів року захищає отриманий під час хвороби імунітет.

Зараз МОЗ рекомендує тим, хто перехворіли на COVID-19, вакцинуватися одразу після того, як зникнуть симптоми коронавірусу.

"І не потрібно йти до жодої лабораторії, не потрібно проводити ніяких додаткових обстежень. Це все маркетингові пастки, які заманюють людей для того, щоб вони зробили обстеження", - додав міністр. В Україні за минулу добу, 4 серпня, вакцинували від коронавируса рекордну кількість людей (159 121 особи): 95 690 щеплених отримали першу дозу, 63 431 - другу.