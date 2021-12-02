Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на книги

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що програма в межах якої вакцинованим українцям видадуть сертифікати на тисячу гривень отримала назву "єПідтримка". Чиновниця зазначила:

Зовсім скоро, з 19 грудня, стартує програма "єПідтримка". Урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатись 1000 грн за участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку.

Свириденко також підкреслила, що проаналізувавши втрати книговидання у часи пандемії, Кабмін вирішив дати можливість українцям витрачати кошти "єПідтримки" на книги.

Нагадаємо, що з 19 грудня повністю вакциновані українці будуть отримувати сертифікат на 1000 грн, які можна буде витратити лише певним чином.

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