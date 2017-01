Титул "Мисс Вселенная" завоевала француженка Ирис Миттенар

В тройку финалисток конкурса красоты "Мисс Вселенная" вошли представительницы Франции, Гаити и Колумбии - 24-летняя Ирис Миттенар, 25- летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.

Француженка Ирис Миттенар завоевала корону "Мисс Вселенная" Фото: EPA

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2016", финал которого проходил на Филиппинах, победила представительница Франции 24-летняя Ирис Миттенар. Об этом сообщается в Twitter конкурса.

Miss FRANCE Iris Mittenaere is the #65thMissUniverse!

pic.twitter.com/mFni4SHjS5 - 65th Miss Universe (@MissUniverse_65) 30 января 2017 г.

Девушка стала победительницей 65-го конкурса. В тройку финалисток также вошли представительницы Гаити и Колумбии - 25-летняя Ракель Пелисье и 23- летняя Андреа Товар.

Here are the Top 3! Did your favorite make it? RT, tag us and use #65thMissUniverse. pic.twitter.com/2hyPp78zLX - 65th Miss Universe (@MissUniverse_65) 30 января 2017 г.

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" представляла 19-летняя Алена Сподынюк.

"Мисс Вселенная" считается одним из самых престижных конкурсов красоты в мире. С 1996-го по 2015 год конкурс принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу.