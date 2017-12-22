"Титушку" Крысина, который причастен к убийству журналиста Веремия, суд отпустил на волю

Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор по делу о нападении на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана.

Читайте такжеЛутковская заступилась за "титушку" Крысина, которого обвиняют в нападении на убитого журналиста ВеремияСуд признал виновным обвиняемого по этому делу Юрия Крысина. Судья Олег Винник назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Это означает, что, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.

Крысин прибыл на суд не арестованным, поскольку в качестве меры пресечения было только личное обязательство.

После оглашения приговора он свободно покинул зал суда.

В приговоре судья проигнорировал тот факт, что Крысин имеет непогашенную судимость по статье Уголовного кодекса о незаконном хранении боеприпасов. Оглашая приговор, судья заявил, что Крысин не имеет судимостей.

Кроме того, судья не учел тот факт, что Крысин был судим в 2010 году за непредумышленное убийство.

Как позже объяснила журналистам прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины Людмила Гетьман, судимость за непредумышленное убийство, совершенное Крысиным, считается погашенной, поскольку он отбыл наказание за это преступление.

Гетьман заявила, что прокуратура обжалует данный приговор в Апелляционном суде Киева и будет настаивать на наказании в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Также возмущение приговором суда выразила вдова Веремия.

Как сообщал УНИАН, журналиста газеты "Вести" убили в Киеве ночью 19 февраля 2014 года. Веремий вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.