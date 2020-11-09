Тижнева динаміка: Степанов повідомив про приріст госпіталізованих "коронавірусних" пацієнтів в Україні

За минулий тиждень в Україні було госпіталізовано 9234 особи з коронавірусною хворобою COVID-19, або підозрою, що на 2 тисячі більше у порівнянні з позаминулим тижнем. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.



"За минулий тиждень у нас було госпіталізовано 9 234 особи - це на 2 тисячі більше пацієнтів, які перебувають у наших лікарнях, тобто кількість госпіталізації збільшилася на 2 тисячі у порівнянні з позаминулим тижнем", - сказав Степанов.

За його словами, сьогодні у лікарнях перебуває понад 28 тисяч осіб з підозрою, або діагнозом COVID-19.

"Це люди, у яких вже підтверджений COVID-19, або з підозрою, але мають відповідні покази до госпіталізації - середньої важкості, або важкий перебіг хвороби", - розповів Степанов.

В Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисяч, традиційне зменшення на вихідних.