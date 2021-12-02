Ткаченко: На культуру та інформполітику у 2022 році передбачено 14,5 млрд гривень

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що бюджет-2022 передбачає фінансування культури, інформаційної політики та безпеки на рівні 14,5 млрд гривень.

Зокрема, бюджет-2022 передбачає наступне фінансування сфери:

Видатки на Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки й розширення мережі Укрінформу, а також його мовлення за кордоном передбачено 631,2 млн гривень;

На реставрацію закладів загальнодержавного значення, будівництво Меморіалу жертв голодомору та Меморіалу Героїв Небесної Сотні та на реставрацію пам’яток культурної спадщини місцевого значення – 3,6 млрд гривень;

Фінансування Державної інспекції культурної спадщини України передбачено на рівні 13,8 млн грн, а Державної служби охорони культурної спадщини України – 19,3 млн грн;

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках – 597,7 млн гривень;

Збільшено фонд розвитку закладів загальнодержавного значення на суму 1,8 млрд гривень;

Фінансування Українського інституту національної пам'яті передбачено на рівні 167,3 млн грн.

«Сума враховує заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву», – написав Ткаченко.

На Український інститут книги, а також на підтримку книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі передбачено 335,5 млн гривень;

На забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів – 1,1 млрд гривень;

Врахована субвенція місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг (ЦКП) – 100 млн гривень за рахунок субвенцій;

Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі, здійснення Фондом заходів з підтримки проектів – 703 млн гривень;

Передбачено кошти для підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти – 1,6 млрд гривень. У тому числі капітальні видатки розвитку для Київського державного хореографічного училища – 132 млн гривень;

Заплановано заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних спільнот із врахуванням проведення Днів України в Європі та Міжнародного мистецького форуму – 469 млн гривень;

Державний комітет телебачення і радіомовлення України – 2 млрд гривень, враховуючи здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері.

Робота національних художніх колективів, концертних організацій та їхніх дирекцій, національних і державних циркових організацій – 942,7 млн гривень;

Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти – 273,6 млн гривень;

На діяльність Державної служби України з етнополітики та свободи совісті – 17,2 млн гривень;

Для Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти – 20,1 млн гривень;

Цифровізація культури (фінансують вперше) – 40 млн гривень.

2 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2022 рік.

Згідно з документом, доходи бюджету заплановані на рівні 1,323 трильйона гривень, а видатки – до 1,499 трильйона гривень.

Зростання ВВП прогнозується на рівні 3,8%, курс гривні – на рівні 28,6 гривні за долар.

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України складає 1, 871 млрд гривень, що на 526 млн грн менше від суми, передбаченої законом про Суспільне.

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