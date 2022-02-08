Той, хто малює війну: як український художник створює плакати військової тематики

Художник розповідає, що коли щодня чути про російську загрозу, він малює, аби українцям стало легше.

Сьогодні ми розповімо вам історію художника, який допомагає українцям триматися у важкі часи, створюючи плакати. Вони розлітаються репостами у соцмережах.

Про те, як простий малюнок допомагає чинити опір, йдеться 8 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

"Я малював з дитинства, проте не можу сказати, що малював краще за багатьох дітей. Мені цікаво відображати свої думки, робити їх простими і ясними. Я малюю досить просто і хочу, аби люди відчули те саме, що відчуваю я", — говорить художник.

Нікіті Тітову 49 років. Найвідоміша його робота — передова — стала символом української боротьби, хоча сам автор спочатку перепитував у друзів, чи варто це намальоване показувати людям?

Нікіта розповідає, що коли щодня чути про російську загрозу, він малює, аби українцям стало легше. Аби люди відчували — поруч є хтось, хто захистить, та й ми самі гуртом просто так не здамося.

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