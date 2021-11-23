Токсична атмосфера і приниження, – частина команди "Букв" покинула проєкт

Загалом проєкт покинули 4 редактори стрічки новин та 2 співробітників SMM-відділу. Натомість залишилися 2 редактори, 2 фотокорів, 2 співробітників відділу SMM та 3 літературних редакторів.https://24tv.ua/toksichna-atmosfera-prinizhennya-chastina-komandi-ukrayina-novini_n1801474 Загалом проєкт покинули 4 редактори стрічки новин та 2 співробітників SMM-відділу. Натомість залишилися 2 редактори, 2 фотокорів, 2 співробітників відділу SMM та 3 літературних редакторів.https://24tv.ua/toksichna-atmosfera-prinizhennya-chastina-komandi-ukrayina-novini_n1801474

Загалом проєкт покинули 4 редактори стрічки новин та 2 співробітників SMM-відділу. Натомість залишилися 2 редактори, 2 фотокорів, 2 співробітників відділу SMM та 3 літературних редакторів.

Члени команди, які вирішили покинути проєкт, заявили про те, що працювали понаднормово – по 360 годин на місяць, та не мали відпусток протягом тривалого часу. Причинами звільнення вони назвали необґрунтовані звинувачення керівництва.

Також серед причин звільнення частина команди "Букв" назвала "редакційні завдання". Зокрема серед них – агресивні відповіді на коментарі читачів у соцмережах.

https://24tv.ua/toksichna-atmosfera-prinizhennya-chastina-komandi-ukrayina-novini_n1801474

Члени команди, які вирішили покинути проєкт, заявили про те, що працювали понаднормово – по 360 годин на місяць, та не мали відпусток протягом тривалого часу. Причинами звільнення вони назвали необґрунтовані звинувачення керівництва.

Також серед причин звільнення частина команди "Букв" назвала "редакційні завдання". Зокрема серед них – агресивні відповіді на коментарі читачів у соцмережах.

https://24tv.ua/toksichna-atmosfera-prinizhennya-chastina-komandi-ukrayina-novini_n1801474

Члени команди, які вирішили покинути проєкт, заявили про те, що працювали понаднормово – по 360 годин на місяць, та не мали відпусток протягом тривалого часу. Причинами звільнення вони назвали необґрунтовані звинувачення керівництва.

Також серед причин звільнення частина команди "Букв" назвала "редакційні завдання". Зокрема серед них – агресивні відповіді на коментарі читачів у соцмережах.

https://24tv.ua/toksichna-atmosfera-prinizhennya-chastina-komandi-ukrayina-novini_n1801474

Члени команди, які вирішили покинути проєкт, заявили про те, що працювали понаднормово – по 360 годин на місяць, та не мали відпусток протягом тривалого часу. Причинами звільнення вони назвали необґрунтовані звинувачення керівництва.

Також серед причин звільнення частина команди "Букв" назвала "редакційні завдання". Зокрема серед них – агресивні відповіді на коментарі читачів у соцмережах.

https://24tv.ua