Только 1% украинцев оценили работу НАБУ как удовлетворительную

Абослютное большинство украинцев недовольно работой Национального антикоррупционного бюро. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании “Active Group”, передает УНН.

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“Оценивая различные учреждения, в обязанности которых входит борьба с коррупцией, украинцы задали им следующие оценки по пятибалльной шкале. Худший показатель у Офиса Генерального Прокурора (1,78 из пяти). Далее с практически одинаковым результатом в рейтинге расположились НАПК и САП (1,86 и 1,87 балла соответственно). НАБУ получило оценку 1,91 балла. Самым эффективным органом оказался „традиционный“ орган борьбы с коррупцией — Министерство внутренних дел, которому украинцы поставили оценку 2,33 балла”, — говорится в социсследовании.

Основную ответственность за борьбу с коррупцией украинцы возлагают на Президента Украины. 57,6% опрошенных назвали его ответственным за успехи и провалы в борьбе с коррупцией, а 48,7% — считают, что именно Президент должен быть основным инициатором реформ в сфере борьбы с коррупцией.

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