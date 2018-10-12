Томос для Украины: Киевский патриархат призвал готовиться к объединительному собору

Киевский патриархат призвал сторонников автокефалии начать подготовку к объединительному собору для принятия решения о создании поместной украинской церкви. Об этом сообщили в пресс-службе патриархии.

"Задачей этого собора является принять решение о церковном единстве, выбрать предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит патриарший и синодальный томос об автокефалии УПЦ", - говорится в сообщении.

Патриархат также призвал "епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верующих Московского патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия".

В патриархии призвали воздержаться от захвата церковного имущества и любых насильственных действий.

"Процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения, каждый член церкви, как и каждая община мирян или монахов должна иметь право свободно выбрать центр своего церковного подчинения - принадлежать к Украинской или к Русской церкви", - отметили в заявлении.

В Киевском патриархате отметили, что духовенство и миряне, которые хотят и в дальнейшем подчиняться Московскому патриархату, имеют на это право.

"Русская православная церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церквями и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом", - говорится в заявлении.

В Стамбуле 11 октября представитель Вселенского патриархата сделал заявление об Украинской православнoй церкви и томосе.

Согласно решению Синода, Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Синод также постановил восстановить канонический сан главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария, а "их верующие восстановлены в общении с Церковью".

Патриарх Филарет отметил, что после решения Синода представители украинского православия могут объединиться.