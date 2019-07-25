Топ-10 холостяков в новой Верховной Раде Украины

В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. В новый состав парламента, по результатам голосования, вошло рекордное количество молодых депутатов

Молодые депутаты будут работать во фракциях "Слуга народа" и "Голос". Средний возраст депутатов пропрезидентской партии составит 37-38 лет по партийным спискам и 40 лет по мажоритарным округам. Соратникам Святослава Вакарчука в среднем 39 лет.

Есть среди молодежи и большое количество холостяков. Ведь молодые люди тратили все свое свободное время на работу, поэтому искать половинку было никогда.

Рассказываем об самой яркой десятке желанных, но одиноких в новой Верховной Раде Украины.

Так, в Верховную Раду прошел Роман Лозинский. С марта 2018 до 2019 года - председатель Украинской Галицкой партии. Ранее был заместителем председателя политсовета, руководителем секретариата партии. Основатель Школы молодой элиты во Львове.

Член общественных организаций Пласт и Беговая Украины. В 2015 году баллотировался во Львовский городской совет. Стажировался в Канадском парламенте.

Ярким холостяком в новой Верховной Раде Украины является режиссер Гео Лерос.

Гео Лерос - украинский режиссер, волонтер и арт-куратор. Он был советником министра информационной политики Украины и советником мэра Киева по вопросам культуры.

Под кураторством Гео Лерос в Украине было создано около 70 муралов.

Последний громкий проект - серия Муралов на платформе метро "Осокорки" в Киеве, которую раскритиковал ряд культурных деятелей. Также Гео Лерос был вынужден оправдываться по расходам на этот проект - более 3,6 млн. гривен - после того, как журналистка обнаружила, что приглашенных художников селили в дорогих гостиницах и обеспечивали трансфер бизнес-класса.

Также в Верховную Раду Украины впервые избран темнокожий депутат. Это 28- летний борец греко-римского стиля Жан Беленюк, баллотировавшийся в парламент под десятым номером от партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского.

Беленюку 28 лет, он родился в Киеве, его мать украинка. Беленюк занимается греко-римской борьбой и не намерен прекращать спортивную карьеру после выборов. В 2016-м он выступал в составе сборной Украины на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и завоевал серебряную медаль. А теперь он планирует участвовать в Олимпиаде в Токио в 2020 году. Накануне выборов Жан завоевал в Минске на Европейских играх-2019 золотую медаль.

Также победу на парламентских выборах получил свадебный фотограф Сергей Штепа, который баллотировался от политсилы "Слуга народа".

Сергей закончил Запорожский национальный университет. Был внештатным корреспондентом и фотографом в нескольких печатных изданиях. Организовывал культурные мероприятия и фотовыставки, в том числе благотворительного направления. Имел собственную фотошколу, учил более 400 студентов, в том числе из Польши и Франции.

В мажоритарном округе No150 в Полтавской области по результатам обработки 100% электронных протоколов на выборах в Верховную Раду победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Мовчан.

Мовчан родился в 1994 году в Кременчуге Полтавской области. Он является заместителем начальника отдела управления проектами и программами на государственном предприятии "Prozorro.Продажі".

Попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа" и Алексей Устенко.

Алексей окончил факультет международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета и факультет международной бизнес- экономики в London City University.

С 2016 года занимает должность председателя инвестиционного направления ООО "Агродженерейшн". Эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора.

Координатор Гарвардского клуба в Украине. Был помощником-консультантом депутата от ВО "Батьківщина" Валерия Дубиля.

Артем Кунаев - замглавы управления по маркетингу и продаже вертолетной техники компании "Мотор Сич". До этого работал инженером в этом же департаменте. Президентом "Мотор Сич" является нардеп 5-8 созывов Вячеслав Богуслаев.

Виталий Безгин - частный предприниматель. Работает в сфере рекламы, дизайна и коммуникаций. Соучредитель и председатель ОО "Альянс действий". Участник инициативы "Кадровый резерв Украины". Работал креативным директором рекламного агентства SCU KYIV.

Попал в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" и юрист Адрей Жупанин.

Мужчина занимал должность старшего юриста в ООО "Ди Эл Эй Пайпер Украина". Ранее работал в юридических и консалтинговых компаниях. Руководитель ООО "Первые киевские услуги" и "Оушен ЮЭЙ". Является членом комитета по корпоративному праву и фондовому рынку Ассоциации юристов Украины.

Замыкает десятку самых желанных холостяков Верховной Рады Ярослав Железняк.

Железняк закончил Институт права Верховной Рады Украины, после чего в 2013 году получил степень магистра в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, работал советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива по связям с парламентом.

Помимо прочего он был на общественных началах советником премьер-министра Владимира Гройсмана, преподает в Киевской школе экономики, входит в стратегическую консультативную группу по поддержке реформ в Украине (SAGSUR).