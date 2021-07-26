ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей оприлюднили в МОН

Завершився прийом заяв та документів для вступників на освітні ступені бакалавра, наскрізного магістра та магістра. Право - одна з найбільш популярних спеціальностей серед абітурієнтів.
Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством освіти і науки, передає "Закон і Бізнес".
Так, найпопулярнішими спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв є:
Філологія - 76 371;
Право - 67 720;
Комп'ютерні науки - 66 123;
Менеджмент - 62 227;
Середня освіта - 44 136;
Інженерія програмного забезпечення - 43 618;
Журналістика - 43 215;
Психологія - 39 529;
Економіка - 37 464;
Маркетинг - 36 080.
А от найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:
Право - 23 404;
Менеджмент - 11701;
Середня освіта - 9 280;
Філологія - 8 528;
Комп'ютерні науки - 8 511;
Психологія - 6 373;
Економіка - 5 845;
Фінанси, банківська справа та страхування - 5 624;
Публічне управління та адміністрування - 4850;
Комп'ютерна інженерія - 4 058.
Найпопулярнішими університетами залишилися Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національний університет "Львівська політехніка".
Закон і Бізнес
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