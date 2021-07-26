ТОП-10 найпопулярніших спеціальностей оприлюднили в МОН

Завершився прийом заяв та документів для вступників на освітні ступені бакалавра, наскрізного магістра та магістра. Право - одна з найбільш популярних спеціальностей серед абітурієнтів.

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством освіти і науки, передає "Закон і Бізнес".

Так, найпопулярнішими спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв є:

Філологія - 76 371;

Право - 67 720;

Комп'ютерні науки - 66 123;

Менеджмент - 62 227;

Середня освіта - 44 136;

Інженерія програмного забезпечення - 43 618;

Журналістика - 43 215;

Психологія - 39 529;

Економіка - 37 464;

Маркетинг - 36 080.

А от найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:

Право - 23 404;

Менеджмент - 11701;

Середня освіта - 9 280;

Філологія - 8 528;

Комп'ютерні науки - 8 511;

Психологія - 6 373;

Економіка - 5 845;

Фінанси, банківська справа та страхування - 5 624;

Публічне управління та адміністрування - 4850;

Комп'ютерна інженерія - 4 058.

Найпопулярнішими університетами залишилися Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національний університет "Львівська політехніка".

Закон і Бізнес

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