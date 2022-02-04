ТОП-10 українських вишів, які потрапили до нового міжнародного рейтингу

У січні 2022 року Національною дослідницькою радою Іспанії опубліковано чергову редакцію міжнародного рейтингу університетів світу Ranking Web of Universities (Webometrics). Експерти оцінили понад 30 тисяч закладів вищої освіти, серед яких – 313 з України.

Webometrics - це система рейтингу світових університетів, заснована на комбінованому показнику, який враховує як обсяг веб-вмісту (кількість сторінок і файлів), так і видимий вплив цих публікацій за кількістю зовнішніх цитат. Список університетів регулярно оновлюється з урахуванням факторів, які враховують, зокрема, роботу викладачів, результати їхніх наукових досліджень, відображені у Google Scholar Citations, міжнародне визнання навчального закладу та його зв'язки з громадою.

До першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли: