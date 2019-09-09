ТОП-5 популярнейших б/у машин в Украине

Лидерами продаж за последнее полугодие стали ВАЗ и Volkswagen

За первые полгода 2019-го украинцы приобрели на платформе OLX свыше 93 000 б/у автомобилей. Самой покупаемой машиной стал ВАЗ (на Lada пришлось 18% всех продаж). На втором месте - Volkswagen, а замыкает тройку самых востребованных автомобилей другой немецкий производитель - Opel, сообщает пресс-служба торговой площадки.

В зависимости от пробега, в среднем автомобиль обойдется украинцам по следующим ценам: До 100 тыс. км. Будет стоить около $9 500.

С пробегом в 100 тыс. - 300 тыс. км. попросят в среднем $5 650.

За прошедший свыше 300 тыс. км., просят около $2 800.

В среднем пробег представленных на платформе автомобилей составил 130 тыс. км.

А вот что касается популярности марок, то они расположились в следующем порядке: ВАЗ - в зависимости от пробега просят от $1 200 до $1 350.

Volkswagen - от $2 500 до $5 450.

Opel - от $1 650 до $2 100.

Daewoo - от $2 300 до $3 200.

Renault - от $2 800 до $6 000.

Также украинцы активно продают и покупают электромобили. К примеру, б/у Tesla с пробегом до 100 тыс. км. обойдется в среднем в $53 тыс. Если же машина прошла от 100 тыс. км. до 300 тыс. км., то ценник может упасть до $43 тыс.

Что же касается типичного "портрета" авто, которое чаще всего продают на платформе, то им стал белый ВАЗ 2008 года c пробегом в 200 тыс км и гаражным хранением, который по состоянию не бит и не крашен.