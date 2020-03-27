Топ-5 продуктів для підвищення імунитету при коронавірусі

Люди з ослабленою імунною системою - найбільш уразливими перед коронавірусів. У настільки непростий період її важливо зміцнювати.





Американські лікарі склали список продуктів, які підвищують імунну систему і покращують захист організму від інфекції, повідомляє УНН.



Імбир - через великий вміст аскорбінової кислоти, вітамінів групи В, А, цинку, кальцію, йоду, природних антибіотиків і антімікотіков імбир має зміцнюючу дію на організм і підвищує опірність різним захворюванням.

Активна речовина продукту - гингерол - зменшує запалення, хронічні болі, біль в горлі.



Також, імбир має унікальну властивість очищати організм від багатьох видів токсинів: харчових, радіаційних і хімічних.



У народній медицині імбир використовується протягом тисячі років, так як цей продукт здатний очищати легені.



Ще, імбир, поряд з куркумою, яблуками і часником входять в перелік продуктів, які здатні очищати легені. Адже саме легкі є одним з найактивніших місць в організмі, де скупчуються шкідливі речовини. А коронавірус COVID-19, як відомо, є хворобою, яка нищить легені людини.



Куркума - її основний компонент "куркумін" вважається потужним імунним підсилювачем, який діє як протизапальний засіб.



Ягоди - насичені вітамінами і антиоксидантами, які зміцнюють імунну систему і допомагають організму ефективніше протистояти різним інфекціям.



Продукти з вітаміном С - цитрусові (апельсини, грейпфрути, лимони), журавлина, ківі, чорна смородина, суниця, шипшина, горобина, журавлина, брусниця, обліпиха, яблука, хурма, квашена капуста, брюссельська і цвітна капуста, болгарський перець, помідори, проростки пшениці, овочі листові зелені (петрушка, кріп).



Різнокольорові овочі - їх пігменти (хлорофіл, астаксантин, бета-каротин) володіють антиоксидантними властивостями і ефективно працюють на зміцнення організму. Солодкий перець (червоний, зелений, жовтий), червона капуста, брокколі є потужними підсилювачами імунної системи.



Всі вищеперелічені продукти підвищують стійкість організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища, в тому числі інфекцій, переохолодження, стресових факторів.



Вони збільшують вироблення антитіл та інтерферону, що захищають організм від вірусів.



Раніше повідомлялося, що доктор Євген Комаровський заявив, що вино і коньяк - це противірусні "препарати", які повинні бути в кожній "аптечці".



Також, Комаровський прокоментував інформацію про те, що вживання ібупрофену та ліків від гіпертонії збільшують ймовірність заразитися коронавірусів.



Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив на саміті країн G20, що четверті сто тисяч захворювань коронавірусів в світі відбулися всього за два дні. За його словами, без агресивних дій з боку всіх країн в світі можуть померти мільйони людей.



26 березня США вийшли на перше місце в світі по числу підтверджених випадків зараження коронавирусной інфекцією.

Автор: UA.NEWS