Топ-5 женских имен приносящих удачу - статистические данные

Наверняка многие люди думали о том, что причиной их успехов или провалов является данное им при рождении имя. И это не удивительно, ведь каждое женское имя обладает особой энергетикой. Ученые и социологи всего мира на сто процентов уверены в том, что имя человека играет огромную роль в его жизненном пути и судьбе. Самое авторитетное мнение в таких вопросах принадлежит аналитикам статистических данных. Собранная информация за последние 15 лет показывает, что самыми удачливыми женщинами являются Елены.

А общий рейтинг выглядит так: Елена; Наталья; Ольга; Татьяна; Ирина.

Счастье измеряется не только удачей, но и материальным благосостоянием, поэтому проанализировав данные по рейтингу самых успешных женщин, можно назвать женские имена, которые притягивают деньги. На первом месте в них находится Елена, на втором Ольга, на третьем Наталья, а затем Ирина и Татьяна.

Каждая женщина может добиться успеха — просто нужно узнать, какое направление выбрать согласно имени. Например, творческие личности — это Юлии, отличная интуиция у каждой Анны или Марии, а Светланы — понимающие и чуткие.

Этот список можно продолжать бесконечно, однако есть и универсальные выводы: европейские ученые обнаружили, что женщины с мужским именем добиваются успеха гораздо чаще других женщин. Причина проста — мужчины неосознанно воспринимают таких женщин более серьезно и энергетически близко. Поэтому Александра, Виктория, Евгения, Валерия, Станислава или Ярослава — очень сильные энергетически имена.

В конечном итоге, счастье только в наших руках, причем вне зависимости от имени.

Источник: dailyhoro