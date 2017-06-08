Transparency International нашли у Поклонской квартиру в Донецке

Депутат Государственной думы Российской Федерации, бывший прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская является владелицей квартиры в Донецке. Речь об этом идет в расследовании международной организации Transparency International.

По полученным данным, Поклонская не задекларировала данную квартиру, поэтому вскоре она может лишиться и своего мандата депутата Госдумы.

В Transparency International утверждают, что квартира зарегистрирована на фамилию Дубровская - именно такой была девичья фамилия экс-прокурора Крыма.

Кроме того в расследовании отмечается, что Поклонская незаконно пользуется двумя служебными квартирами - в Москве и оккупированном Симферополе.

Журналисты утверждают, что направили главе Государственной думы и в Администрацию президента России просьбу проверить достоверность сведений о доходах и имуществе, которые представили Поклонской.

Стоит отметить, что крымский экс-прокурор уже успела прокомментировать информацию о наличии у нее квартиры в оккупированном Донецке - она опровергает данный факт.

Она также подчеркнула, что попросит генеральную прокуратуру РФ проведет проверку по факту расследования, проведенного международной организацией.

"Все, что я пока могу прокомментировать сейчас, - это инициирование проверок. И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом пилить дрова", - заявила Поклонская и добавила, что фамилия Дубровская не имеет к ней никакого отношения.

"Я - Поклонская. Мое личное дело с момента рождения, со свидетельства о рождении, и до момента (ухода, - ред.) из Генеральной прокуратуры находится в ГПУ. Это заверенные документы, и поэтому что они делают с этими документами в Украине по политическим мотивам, мне неизвестно", - сказала бывший крымский прокурор изданию РБК.

По словам Поклонской, эта ситуация ей очень знакома, поскольку часто "сотрудники правоохранительных органов превышали служебные полномочия и подбрасывали потерпевшим наркотики, или патроны, или деньги".

"А мне, выходит, решили "подбросить" квартиру. 29 кв. м? Знаете, как-то скуповато! Вот интересно, а виллу и яхту они тоже также "обнаруживают"?" - констатировала бывший прокурор Крыма.

Как сообщал MIGnews.com.uа, бывший прокурор оккупированного Крыма и депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская хочет проверить фонд российского оппозиционера Алексея Навального на коррупцию.