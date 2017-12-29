Травмы головы, выбитые зубы: 65 освобожденных заложников в больницах

В военном госпитале проходят медосмотр и реабилитацию 24 освобожденных заложника, еще 41 - находится в больнице ГУД.

Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

- У многих есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, что свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые самые трудные дни)…Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги. Также Минсоцполитики отрабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь, - подчеркнула она.

Также, по ее словам, команда психологов Вадима Свириденко активно работает с освобожденными и их семьями.

- Ключевое - не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался. Они сейчас требуют особой психологической поддержки и внимания.

Между тем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения, - добавила Геращенко.

Напомним, 27 декабря во время обмена между Украиной и ОРДЛО освобождены 73 незаконно удерживаемых украинца. Другой стороне переданы 233 человека. Это самый большой обмен с 2015 года.