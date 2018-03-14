Трехсторонняя группа договорилась восстановить мобильную связь в ОРДЛО

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о восстановлении мобильной связи на территории ОРДЛО

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украина" с участием ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она.

Напомним, 11 января связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса. Vodafone - последний оператор, работавший на неподконтрольных территориях Донбасса. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной территорией.

СЦКК принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса.

Представители ОБСЕ подтвердили, что на оккупированных территориях Донбасса действительно не работают некоторые службы мобильной связи.

В Донецке возле магазинов пророссийского мобильного оператора "Феникс" протянулись метровые очереди из желающих купить карточку мобильной связи. Боевики не предоставляли гарантий безопасности для начала работ в "серой зоне" по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина.