Тренерський штаб збірної України визначився з остаточним списком гравців: оголошено заявку на матч з Францією у відборі на ЧС-2022

У списку опинилися 23 футболісти.

Збірна України назвала заявку на матч кваліфікації ЧС-2022 проти Франції, повідомляє прес-служба УАФ.

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Олександр Сирота, Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Марлос, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Євген Макаренко, Віктор Коваленко

Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес.

Відзначимо, що в заявку не потрапили Дмитро Різник, Андрій Лунін, Олександр Тимчик, Володимир Шепелєв і Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, стартовий матч кваліфікації на ЧС-2022 в Катарі Франція - Україна відбудеться сьогодні, 24 березня в Парижі. Початок зустрічі - о 21:45.