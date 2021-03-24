Тренерський штаб збірної України визначився з остаточним списком гравців: оголошено заявку на матч з Францією у відборі на ЧС-2022

У списку опинилися 23 футболісти.
Збірна України назвала заявку на матч кваліфікації ЧС-2022 проти Франції, повідомляє прес-служба УАФ.
Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Олександр Сирота, Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Руслан Малиновський, Євген Коноплянка, Марлос, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Євген Макаренко, Віктор Коваленко
Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес.
Відзначимо, що в заявку не потрапили Дмитро Різник, Андрій Лунін, Олександр Тимчик, Володимир Шепелєв і Андрій Ярмоленко.
Нагадаємо, стартовий матч кваліфікації на ЧС-2022 в Катарі Франція - Україна відбудеться сьогодні, 24 березня в Парижі. Початок зустрічі - о 21:45.