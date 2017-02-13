Три доказательства того, что на Украине нет культа Бандеры (Polityka, Польша)

Ярослав Качиньский (Jarosław Kaczyński) (председатель польской правящей партии «Право и Справедливость», — прим. пер.) заявляет, что «с Бандерой Украина в Европу не войдет». «Человек свободы» полагает, что украинцы движутся в Европу не с духом Революции достоинства, закалившимся в борьбе с российским агрессором, не со своими профессиональными умениями и трудолюбием, а со Степаном Бандерой. Они движутся туда, чтобы заразить Польшу и весь Старый континент всеобъемлющим национализмом и бандеризмом (которые депутат Кукиз (Paweł Kukiz) предлагает внести в нашу оборонную стратегию), а также снять с себя ответственность за Волынскую резню. Но это не так.

1. На современной Украине нет культа Бандеры

Сторонников его общественных и политических концепций, которые уже стали историей, можно сейчас пересчитать по пальцам. Для утверждений, что общественная и политическая ситуация у наших соседей располагает к распространению крайних и фашистских движений, нет никаких оснований.

Современный украинский национализм по большому счету не отличается от национализма польского: в нем присутствует сильное республиканское течение, а на периферии присутствуют шуты с лозунгами «еще найдется палка на бандеровское рыло», которых, к сожалению, поддерживает часть правящего лагеря.

Украинцы спорят о будущем своего государства и о его истории. Это нормальное явление для молодых государств, вернувших себе независимость. Если мы хотим принять участие в этой дискуссии, в этом споре (что совершенно естественно, ведь, как сказал Уинстон Черчилль, «ничто так не разделяет поляков и украинцев, как их общая история»), нам не стоит начинать с нот морального превосходства, пощечин и требований принести извинения за преступления предков. Стоит взглянуть на себя самих, на всю историю кровавой борьбы за Львов, на отношение наших предков к русинам, украинцам и их национально-освободительным устремлениям.

2. Степан Бандера несет моральную и политическую ответственность за Волынское преступление

Если бы мы устроили сейчас суд над виновниками Волынского преступления, моральную и политическую вину за него можно было бы возложить на Степана Бандеру. После неудачной и приведшей к катастрофическим последствиям для Организации украинских националистов попытке провозгласить украинское государство в тылу немецкой армии он оказался узником Рейха, а в итоге попал в концлагерь Заксенхаузен. Немецкая разведка считала, что в будущем Бандера может оказаться полезным для немецких интересов. Доказательств того, что из Заксенхаузена он управлял ОУН и Украинской повстанческой армией (запрещенная в РФ организация, — прим. ред.), нет. Реальной властью обладали его соратники: Лебедь, Шухевич, Клячкивский. Концепция этнически чистой Украины появилась задолго до Второй мировой войны, а Степан Бандера выступал ее политическим сторонником и пропагандистом. В этом смысле, как лидер организации, он несет ответственность за ее преступления.

3. На Украине нет культа Украинской повстанческой армии

Существование культа УПА — это очередное ложное представление об Украине, распространенное в Польше. Отдельные инциденты возводят у нас (чаще всего в политических целях) в ранг символов. Аннексия Крыма и война в Донбассе пробудили воспоминания об истории российско-украинских отношений. Ближе всего к нам по времени гражданская война на Украине после 1944 года и убитый КГБ Бандера. Отсылка к этим клише в военной пропаганде, естественно, не влечет за собой последствий и не получает развития в политике. Основывать на них политические прогнозы и аналитические выкладки — значит уходить в зыбкую виртуальную реальность.

Тезис, будто украинцы идут к нам с Бандерой, ложен и абсурден. Мне сложно поверить, что его сформулировал польский историк, корни карьеры которого уходят в «Солидарность». Это похоже на страшный сон. Или мы будем верить Путину, который считает Степана Бандеру символом Украины?

Веслав Романовский — публицист, автор книг «Бандера — террорист из Галиции» (2013) и «Бандера — символ Путина» (2016).