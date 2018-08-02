Три россиянки будут выступать за сборную Украины по биатлону

Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко получат украинское гражданство.

Об этом рассказал Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак, сообщает официальный сайт биатлона Украины.

"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне", - сказал Брынзак.

По словам Владимира Брынзака, документы на получение украинского гражданства находятся на стадии оформления, поэтому спортсменки пока выступают за Киевскую область и не приносят командные очки.

Также Брынзак сообщил, что биатлонистки перейдут готовиться к юниорской группе, таким образом, формируя ближайший резерв первой сборной и параллельно готовясь к своим соревнованиям - юниорским стартам и Кубку IBU.

Ранее капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная сообщила, что пока не планирует завершать карьеру.

В начале мая российский специалист Андрей Прокунин был назначен старшим тренером женской сборной Украины по биатлону.

Перед этим президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак анонсировал смену поколений в женской команде. В частности, он не видит в ней Елены Пидгрушной и Вали Семеренко.