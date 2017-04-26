Три военных погибли в зоне АТО за сутки, еще четыре ранены

Трое украинских военнослужащих погибли и четверо получили ранения в ходе антитеррористической операции (АТО) 25 апреля.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"За минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо получили ранения", - сказано в нем.

Также сообщается, что боевики 65 раз обстреляли позиции сил АТО 25 апреля.

В частности на приморском направлении боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО вблизи Новотроицкого, Марьинки, Павлополя, Водяного, Красногоровки, Гнутово и Широкино. Кроме того, в районе Новотроицкого активизировались снайперы.

На донецком направлении противник стрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра, вооружения БМП и бронетранспортеров, зенитной установки ЗУ-23-2 по защитникам Авдеевки, Луганского, Каменки, шахты "Бутовка", Зайцево, Троицкого, Песков, Новогородского и Верхнеторецкого.

Кроме того, возле Авдеевки и Новгородского вели огонь снайперы противника.

На луганском направлении боевики обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения бронетранспортеров, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм позиции рядом с Желтым, Новоалександровкой, Крымским, Попасной и Новозвановкой.

Согласно сообщению, в случаях возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью военнослужащих, силы АТО открывали ответный огонь.

Как сообщали Українські Новини, боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО 24 апреля.