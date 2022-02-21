Тривають онлайн-презентації підручників для 5 класів

Учителів, учнів та батьків запрошують стати учасниками презентацій підручників для 5 класів НУШ.

Трансляція презентацій відбувається на YouTube-каналі Інституту модернізації змісту освіти.

У ході презентації глядачі каналу можуть ставити запитання представникам авторських колективів, які знайомлять освітян з новими підручниками.

Онлайн-презентації авторських концепцій підручників для 5 класів Нової української школи триватимуть до 25 лютого 2022 року.

Як відомо, підручники для ознайомлення можна завантажити на сайті ІМЗО в електронній бібліотеці.

http://osvita.ua