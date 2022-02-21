Тривають онлайн-презентації підручників для 5 класів

Учителів, учнів та батьків запрошують стати учасниками презентацій підручників для 5 класів НУШ.
Трансляція презентацій відбувається на YouTube-каналі Інституту модернізації змісту освіти.
У ході презентації глядачі каналу можуть ставити запитання представникам авторських колективів, які знайомлять освітян з новими підручниками.
Онлайн-презентації авторських концепцій підручників для 5 класів Нової української школи триватимуть до 25 лютого 2022 року.
Як відомо, підручники для ознайомлення можна завантажити на сайті ІМЗО в електронній бібліотеці.
http://osvita.ua