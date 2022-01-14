Троє заступників голови Міноборони заробили понад 300 тисяч у грудні

Троє заступників міністра оборони України – Іван Руснак, Олександр Поліщук та Ганна Маляр – заробили у грудні понад 300 тисяч гривень.

Так, зарплата першого заступника міністра Руснака становила 351 тис. 003,12 грн (з урахуванням податків та зборів 282 тис. 557,51 грн). Його оклад становив 59 тис. 208,55 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 11 тис. 841,71 грн (стільки ж надбавка експертам з питань таємниці), виплати, вираховані із середньої зарплати (допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань) – 206 тис. 593,77 грн, премія – 61 тис. 517,38 грн.

Заступник міністра Поліщук заробив 311 тис. 354,72 грн (отримав 250 тис. 640,55 грн): оклад – 47 тис. 930,72 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 9 тис. 586,15 грн, виплати із середньої зарплати (допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань) – 206 тис. 522,17 грн, премія – 47 тис. 315,68 грн.

Зарплата Ганни Маляр становила 351 тис. 491,53 грн (фактично отримала 282 тис. 950,68 грн). Її оклад – 53 тис. 569, 64 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 10 тис. 713,93 грн (стільки ж надбавка експертам з питань таємниці), виплати, вираховані із середньої зарплати (допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань) – 216 тис. 950,27 грн, премія – 59 тис. 543,76 грн.

Анатолій Петренко заробив у грудні 147 тис. 19,53 грн (отримав 118 тис. 350,72 грн): оклад – 47 тис. 930,72 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 9 тис. 586,15 грн (стільки ж надбавка експерта з питань таємниці), виплати, вираховані із середньої зарплати – 35 тис. 11,99 грн, премія – 44 тис. 904,52 грн.

Зарплата В'ячеслава Шаповалова становила 176 тис. 356,86 грн (виплатили 141 тис. 967,28 грн). Оклад заступника міністра у грудні – 56 тис. 389,09 грн, виплати, вираховані із середньої зарплати (допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань) – 91 тис. 350,31 грн, премія – 28 тис. 617,46 грн .

У відповіді міністерства йдеться, що премії було виплачено за результатами звіту про виконання плану пріоритетних дій Кабміну на 2021 рік за жовтень-грудень.

Сам міністр оборони Олексій Резніков заробив 96 тис. 488,02 грн (отримав 77 тис. 672,86 грн): оклад – 50 тис. 123,64 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 10 тис. 24,73 грн (стільки ж надбавка експертам з питань таємниці), виплати, вираховані із середньої зарплати – 26 тис. 314,92 грн.

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