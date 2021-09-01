Трухін вперше прокоментував скандальне ДТП: чи був за кермом, не признався

Народний депутат Олександр Трухін заявив, що "був на місці аварії", але у ролі кого, не уточнив. За його словами, під час ДТП він вдарився головою і зараз проходить амбулаторне лікування. Про це Трухін повідомив агентству Інтерфакс-Україна в своїй письмовій відповіді на запит.

За словами депутата, він розповів колегам із партії Слуга народу про те, що сталося.

"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами з партії, повідомив про те, що трапилося. Водночас, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи працівникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав усі необхідні свідчення ", - написав Трухін.

Депутат, який вперше прокоментував одну з найбільш обговорюваних зараз подій, що сталася ще 23 серпня, каже, що не збирався приховувати своєї участі в ДТП.

"Так, я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати - ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз", - йдеться в тексті відповіді.

Трухін стверджує, що водії всіх автомобілів, які брали участь в ДТП, пройшли тест на Драгер, результати якого є в матеріалах розслідування. "І, наскільки мені відомо, у жодного з них показники алкоголю в крові не перевищували норму", - написав депутат.

"Я не підтримую зв'язок з постраждалими, але, в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності", - написав Трухін ,

Він також додав, що "спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників".

23 серпня на Бориспільській трасі сталося ДТП за участю депутата Трухина. Автомобіль Audi, в якому він перебував, на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, в свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шість осіб, в тому числі двоє дітей.

Історія про ДТП обернулася скандалом - десятки ЗМІ видалили новину про цей випадок, а хтось намагався максимально зачистити інформаційне поле від згадок про аварію. Керівництво партії довгий час відмовлялося коментувати подію.

Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко вчора заявив , що не відправляв запити в МВС щодо ДТП і не намагався з'ясувати, чи постраждав у цій події глава фракції СН в Полтавській облраді Фахраддін Мухтаров, як про це пишуть ЗМІ.