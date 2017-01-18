Центр Киева два дня будут усиленно охранять

В центральной части Киева 18-20 января 2017 года правоохранители переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в среду, 18 января.

Сообщается, что более 1 130 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме в центральной части города во время заседаний Верховной Рады Украины и мероприятий с массовым участием граждан.

Правоохранители также призывают граждан придерживаться установленных правил поведения в общественных местах и не нарушать правопорядок.

Отметим, во время новогодних праздников порядок в Украине обеспечивали около 10 тысяч полицейских и тысяча военнослужащих Нацгвардии.