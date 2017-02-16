Центр Киева перекроют на акции памяти Небесной сотни

В Киеве Крещатик и прилегающие улицы будут перекрыты 18-20 февраля во время акций, посвященных памяти Небесной сотни

Об этом на брифинге заявил начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает "ДС".

"Ограничение движения будет происходить в зависимости от обстоятельств, от событий и от массовости мероприятий, об этом будет сообщаться дополнительно. Пока мы планируем перекрывать 19-го улицу Крещатик, прилегающие улицы. Будут установлены рамки металлодетекторов, будет поверхностный осмотр. Будут усилены наряды на въездах в город, это 8 КПП, там будут военные Нацгвардии, поверхностный осмотр и проверка документов при необходимости", - сообщил он.

Кроме того, во время проведения памятных акций на улицы столицы выйдет 6 тысяч силовиков.

"В настоящее время могу сказать, будет 6 тыс. правоохранителей, 3 тыс. из них - это военнослужащие Нацгвардии, будут задействованы дополнительные силы патрульной полиции, дополнительные силы из других регионов, будет 15 кинологических групп, группы взрывотехников", - добавил Крищенко.