Центр з розбудови миру протидіятиме дезінформації РФ з допомогою партнерського ресурсу

Сьогодні, під час спілкування із журналістами після підписання Меморандуму про створення Фонду «Партнерство за сильну Україну» Віцепрем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зауважила, що до реалізації окремих ініціатив нової установи залучатиметься Національний центр з розбудови миру, робота якого стартувала наприкінці минулого року на базі Мінреінтеграції.

Зі слів керівника цього Центру Олександра Смирнова, він уже нарощує свою спроможність, наразі триває вирішення низки організаційних питань. Колектив уже напрацьовує свої перші кроки й незабаром про них можна буде говорити публічно.

Тим часом Ірина Верещук повідомила, що один з проєктів Фонду, які заплановані до реалізації у 2022 році, стосується протидії гібридним загрозам, поширенню кремлівської дезінформації. Ця ініціатива у разі успіху допоможе громадам на сході та півдні держави протистояти інформаційним атакам російської пропаганди, навчить їх розрізняти шкідливий та фейковий контент.

Саме Національний центр з розбудови миру братиме безпосередню участь у роботі згаданого проєкту на ресурсній основі партнерського Фонду.

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