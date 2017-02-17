Центральные улицы Киева перекроют на пять дней. Список

В Киевской городской госадминистрации сообщили, что с 18 по 22 февраля в связи с посвященными третьей годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной сотни мероприятиями центральные улицы в Киеве будут частично перекрыты, сообщается в пресс-службе КМДА.
Ограничение будет действовать с 7 утра и до окончания мероприятий.
Перекрывать движение транспорта будут на следующих участках:
ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до д. No 3 на ул. Крещатик);
ул. Михайловская (от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной);
ул. Архитектора Городецкого,
ул. Ольгинской и ул. Институтской (от аллеи Героев Небесной сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной).
На время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов общественного транспорта.