Центральные улицы Киева перекроют на пять дней. Список

В Киевской городской госадминистрации сообщили, что с 18 по 22 февраля в связи с посвященными третьей годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной сотни мероприятиями центральные улицы в Киеве будут частично перекрыты, сообщается в пресс-службе КМДА.

Ограничение будет действовать с 7 утра и до окончания мероприятий.

Перекрывать движение транспорта будут на следующих участках:

ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до д. No 3 на ул. Крещатик);

ул. Михайловская (от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной);

ул. Архитектора Городецкого,

ул. Ольгинской и ул. Институтской (от аллеи Героев Небесной сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной).

На время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов общественного транспорта.