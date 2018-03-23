Центральный штаб Нацкорпуса в Киеве заблокировала полиция

В пятницу, 23 марта, в Нацкорпусе заявили, что полиция блокирует их центральный штаб в Киеве на проспекте Победы, 83.

Здесь, на заводе АТЕК находится тренировочная база "Азова", - передают "Украинские реалии" со ссылкой на strana.ua.

Сообщение об этом появилось на странице Нацкорпуса в Facebook.

Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps

Также организация обнародовала видео. На нем видно, что у здания дежурит патрульная полиция. По данным комментатора, внутри здания находятся вооруженные представители спецподразделений.

С внутренней стороны ворота блокирует полицейский автобус. Под здание подтягиваются активисты Нацдружин.

"Полиция ворвалась внутрь и все там заблокировала. Никого не пропускают. Недавно пустили только Билецкого", - заявили в Нацкорпусе.

Активисты партии под воротами АТЕК рассказывают журналистам, что блокада началась после заявления лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, который назвал дело Савченко "политическим цирком" и усомнился в версии следствия.

Также на данный момент бывшие "азовцы" ведут кампанию против николаевского губернатора Алексея Савченко из-за самоубийства летчика Владислава Волошина. 29 марта они планируют акцию против лояльного Банковой областного начальника.

Отметим, что и за зданием завода АТЕК тянется старый имущественный конфликт.

Напомним, что сегодня под Шевченковским райсудом Киева, где сегодня собираются избрать меру пресечения Надежде Савченко, собираются ее сторонники. В вестибюле суда дежурят около 20 правоохранителей в обмундировании и бронежилетах.

Українські реалії

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