Центры по выдаче загранпаспортов приостановили работу по всей Украине

После голосования Европейского парламента по введению безвизового режима сайт по выдаче загранпаспортов государственного предприятия "Документ" не выдержал наплыва пользователей, которые одновременно пытались войти на него.

ГП "Документ" сообщило о временной приостановке работы всех центров обслуживания граждан "Паспортный сервис", где осуществляется оформление заграничных паспортов и ID-карт.

"По техническим причинам все центры Паспортный сервис временно не работают. О возобновлении работы будет сообщено на сайте", - говорится в сообщении на сайте ГП "Документ".

ГП "Документ" предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта, ID-карты, справки об отсутствии или наличии судимости и т.п.

Ранее сообщалось, что Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Украины.

Послы стран Евросоюза должны утвердить решение Европарламента во время заседания 26 апреля.

Ожидается, что путешествовать без виз украинцы смогут в июне 2017 года. Безвизовый режим будет касаться 26 стран Евросоюза (кроме Ирландии и Великобритании), а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.