Церемония вручения Шевченковской премии состоялась в Киеве

В столице прошла ежегодная церемония вручения Национальной премии Тараса Шевченко, передает корреспондент УНН.

Шевченковскую премию получили: режиссер Степан Коваль за мультипликационный цикл "Моя страна - Украина", Николай Малышко за скульптуру "Линия", композитор Богдана Фроляк за музыку на произведения Тараса Шевченко и поэт Иван Малкович за книгу стихов "Подорожник с новыми стихами".

В церемонии вручения премии принял участие Президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, иностранные студенты зачитали стихи Т.Шевченко ко дню его рождения.

Искренне поздравляю лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко! pic.twitter.com/rj7INzdd2q - Петр Порошенко (@poroshenko) 9 марта 2017 г.