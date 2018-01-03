Тука рассказал о двух основных проблемах освобожденных заложников

Практически для всех освобожденных заложников, которые ранее проживали на ныне неподконтрольных правительству территориях, наибольшая проблема сейчас - поиск работы и жилья.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц Георгий Тука в эфире канала "112 Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Я общался с людьми, которые проживали на неконтролируемой территории, они попали в плен при разных обстоятельствах, по большей части, за свою украинскую позицию. Понятное дело, возвращаться им назад возможности нет. В отличие от определенного количества переселенцев, которые, покидая дома на неконтролируемой территории, вывозили собственные вещи, средства, документы, эти люди вообще ничего не имеют. Из проблем на первом месте у всех - жилье. На втором месте - это работа", - сказал Тука. Читайте также: Освобожденные заложники в "Феофании" обеспечены всем необходимым - Тука

Он также отметил, что необходимо решать сообща с КГГА вопрос обеспечения общежитием таких людей. С трудоустройством, убежден заместитель министра, будет проще.

"С теми, с кем я общался, я думаю, не будет больших проблем с трудоустройством. Это люди таких интересных профессий - электросварщик, строитель, повар. Я убежден, что мы достаточно быстро поможем с работой", - отметил он.

Тука добавил, что на данный момент вопрос обеспечения бывших заложников в бытовом плане, является закрытым - в большей степени благодаря работе волонтеров.

Как сообщалось, 27 декабря были освобождены 73 заложника, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Вместо этого украинская сторона передала "Д/ЛНР" 233 лица.