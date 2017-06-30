Тука заявил, что Донбасс обречен из-за радиации - надо отселять людей

На Донбассе происходит повышение уровня радиации в природных водах из-за затопления шахт и поднятия зараженной воды, что приведет, по аналитическим материалам НАН Украины, к распространению ее не только на контролируемые территории Украины, но и на территорию России.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "5 канала", сообщает корреспондент Укринформа.

"По результатам доклада, могу сказать, что Донбасс уже обречен в течение максимум 10 лет. Уже начались такие процессы, которые локализовать невозможно в принципе", - сказал Тука.

Он отметил, что, кроме повышения уровня радиоактивности, на сегодня уже имеются опасные отличия и в уровнях минерализации воды Северского Донца, взятой в разных местах.

"Общая площадь воды, которая в настоящее время заражена, приблизительно 15 тыс. кв. км. Некоторые цифры - разница в минерализации воды Северского Донца, в том месте, где он попадает на территорию Украины и в том месте, где он выходит из территории Украины - отличаются в 8 раз. Уже сейчас. Это приведет к невозможности использование этой воды", - отметил Тука, добавив, что Россия также использует эту воду, правда не в качестве питьевой, а в качестве технической для сельскохозяйственных потребностей.

Заместитель министра отметил, что по данным ГСЧС, так называемые резервные источники воды на контролируемой территории Донбасса уже являются непригодными для использования.

"В 2016 году на территории Луганской области, которую контролирует Украина, специалистами ГСЧС было исследовано состояние источников так называемых резервов питьевой воды, 88% этих источников уже признаны непригодными для использования в быту", - отметил Тука.

Он также подытожил, что об этой катастрофе должны знать международные организации, ведь проблема настолько серьезна, что речь уже идет о возможном отселении людей из этих регионов.

"Надо создавать международные дискуссии по поиску решения этой проблемы. Возможно Министерство экологии сейчас волнуется из-за этой проблемы, однако это не уровень министерства. В настоящее время нужно уже "вопить на всю Европу" о возможных последствиях. Из тех докладов я понял, что речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут", - подытожил Тука.