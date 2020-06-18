Туреччина готова приймати українських туристів без самоізоляції та тестів

Туреччина готова з 1 липня приймати українських туристів за умови дотримання антикоронавірусних заходів під час авіаперевезень.

Водночас самоізоляція і тестування на коронавірус не потрібні.

Про це заявив посол Туреччини в Україні Ягмура Гюльдере піж час зустрічі з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зі свого боку, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що авіакомпанії Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines і Windrose вже готові до відновлення регулярних пасажирських перевезень між Україною і Туреччиною.

Раніше повідомлялося, що Туреччина відновлює авіасполучення з 40 країнами.

