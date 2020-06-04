Тургрупи до 50 осіб: в МОЗ готові послабити обмеження для туристів

Пом'якшення карантину в Україні триває. Найближчим часом Кабінет міністрів послабить карантинні обмеження, які стосуються кількості туристів у туристичних групах. Про це головний санлікар Віктор Ляшко заявив під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками туристичної галузі в Кам'янці-Подільському.

""Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, воно буде стільки, скільки перевозить автобус - до 50 осіб", - cказав він.

Нагадаємо, перший етап послаблень карантинних обмежень розпочався 11 травня. Українцям дозволили відвідувати ринки, перукарні, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів, відкрили парки та дитячі майданчики.

Другий етап ослаблення обмежень стартував 22 травня. Уряд дозволив відновити роботу транспорту і дошкільних закладів, готелів (крім хостелів), проведення спортивних змагань без глядачів і релігійних служб. Наступні етапи заплановані на 1 та 10 червня.

Датою третього етапу послаблення стало 1 червня. Тоді роботу відновили фітнес-центри, басейни та спортивні майданчики, а також відкрили міжобласні пасажирські перевезення та залізницю. У ВНЗ та професійно-технічних коледжах дозволено проведення сесій.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин - рішення про пом'якшення або посилення обмежень приймає місцева влада з урахуванням епідситуації в регіоні.