Турист стащил из египетского отеля Hilton чемодан мелочей, даже кран биде (фото)

Увезти "на память" об отпуске из отеля полотенце или тапочки стало у наших туристов уже традицией. Однако в этот раз наш соотечественник побил все рекорды и удивил даже видавших виды работников гостиницы.

Инцидент произошел в Египте, в одном из отелей Hilton. Турист из Украины попытался вывезти туалетную бумагу, кран от биде и другие предметы. Отдыхающий также хотел прихватить из гостиницы ложки, ножи, вилки и другую посуду, лампочки, бутылочки с шампунями и так далее. Об этом сообщил сотрудник украинской туристической компании Дмитрий Виноградов и опубликовал на своей странице в Facebook фото "сокровищ" из чемодана туриста.

Его коллега Эльмира Багирова в комментариях добавила, что сотрудники гостиницы попросили туриста открыть чемодан, так как заподозрили его в краже. Теперь украинцу грозит штраф в размере 10-кратной стоимости этого имущества. "В моей практике не было ни одного случая, когда туриста просили открыть чемодан и ничего не находили", - отметила Багирова.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что участились случаи отказа украинцам во въезде в Израиль, так как большое количество приезжающих желают незаконно остаться в стране с целью трудоустройства.