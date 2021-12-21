Туристів попередили про небезпеку в Карпатах

Мандрівників закликали утриматись від походів у гори через небезпеку сходження лавин.

Туристів, які планують йти у гори, закликають відмовитись від походів через складні погодні умови в Карпатах.

Про це йдеться на офіційній сторінці гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

Так, у центрі закликали мандрівників утриматись від походів на високогір’я в Карпатах через небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах 21 та 22 грудня.

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується:

21 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області.

21-22 грудня – на високогір’ї Закарпатської області.

“Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин”, – йдеться в повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 22 грудня – на високогір’ї Івано-Франківської області, у середногiр’ї Львівської області.

Нагадаємо, що рятувальникам мало не щодня доводиться вирушати на допомогу туристам, які пішли у гірський похід і заблукали чи втрапили в халепу. Так, з початку 2021 року в зонах відповідальності гірських підрозділів ГУ ДСНС України врятували 732 людини, медичну допомогу отримали 410 людей.

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