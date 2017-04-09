Турция и Украина открыли паромное сообщение между Одессой и Стамбулом. (фото)

Сегодня, 9 апреля, запущено прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter.

Также посол отметил, что паром "Каунас", который будет курсировать между Одессой и Стамбулом, кроме пассажиров, может принимать на борт несколько десятков грузовых автомобилей и вагонов.

Длинна парома составляет почти 191 метр.

Интересно, что в 1991 году "Каунас" был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой паром в мире. Соответствующий сертификат висит на капитанском мостике.

Напомним, ранее Турция прекратила паромное сообщение с аннексированным Крымом. В частности, в марте турецкая сторона прекратила принимать паромы, которые вышли из портов аннексированного Крыма, что сделало невозможным прямые поставки продуктов и товаров из Турции на полуостров. В Крыму, в свою очередь, заявляли, что Турция пошла на такой шаг якобы без объяснения причин.

Информационное Сопротивлениеhttp://sprotyv.info/node/60385