"Тут наш дім". Американці, які відмовились залишати Київ

Питання, чи залишати Україну - зараз одне з найбільше обговорюваних у фейсбук-групах іноземців, що тимчасово опинилися чи вже тривалий час тут мешкають.

Загалом вони намагаються підтримати українців і не вірять в неминучість повномасштабної атаки на Київ, про яку тривалий час кажуть західні медіа, називаючи навіть ймовірну дату - 16 лютого.

Американець Шон Алмейда народився в Бостоні, штат Массачусетс, але з 2014 року будує бізнес в Києві.

Він директор компанії з нерухомості і зараз, незважаючи на загрозу, не має наміру тікати з України.

"Я не поїхав під час Майдану, ні тоді, коли Росія захопила Крим, ні в час початку воєнних дій на Донбасі. Хай Байден каже, що хоче, а я не збираюся піддаватись паніці й покидати країну, яку вже давно вважаю рідним домом".

Шон не вірить, що вторгнення РФ насправді таке неминуче, як про це кажуть західні медіа і дипломати.

В Україні американець не тільки робить бізнес, але й завів родину.

"У мене тут сім'я, а трохи більше року тому народилась донька", - каже він.

Зараз, із наближенням 16 лютого, бізнесмен відправив до Львова близьких - дружину, тещу й двох доньок. Сам він твердо вирішив не покидати Київ.

З американського посольства з ним ніхто не контактував щодо евакуації, додає Алмейда.

Колишній американський військовий Девід Пластер в Україні вже майже 10 років. Він активно займається волонтерством й достатньо публічний.

Наприклад, бере участь в зйомках ютуб-шоу "Зупини Лося", де йому доводиться стикатися з хамством українських автоводіїв. Також займається проєктами з благоустрою свого "рідного краю" - спального масиву Борщагівка в Києві.

Крім того, американець навчає українських солдатів тактичній медицині і англійській мові. Був на Майдані і їздив на фронт на Сході України.

На питання, чому зараз він не боїться нападу Росії та не залишає Київ, Девід відповідає просто: "Тому що тут мій дім".

Розмірковуючи на тему, що йому найбільше подобається в Україні, він відразу заявляє "Борщ і пампушки!". Згодом, вже серйозніше додає, що любить цю країну за своїх друзів і за людей, яких тут зустрів.