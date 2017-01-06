Тымчук: В настоящее время нет механизмов для законного призыва на службу офицеров запаса.



Нардеп о заявлениях Генштаба по призыву "офицеров запаса": нет законных механизмов

В настоящее время нет оснований для призыва на службу офицеров запаса.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, комментируя решение Генштаба принимать на службу по контракту украинцев, окончивших военные кафедры, информирует еizvestia.com.

"По сути инициатива главы Генштаба Виктора Муженко правильная: нужно систематизировать информацию по офицерам запаса. Но для призыва офицеров запаса пока оснований нет. Систематизация нужна для того, чтобы, в зависимости от ситуации в зоне АТО, быстро провести мобилизацию именно офицеров запаса. Тем более у нас серьезная проблема нехватки офицерского звена. Если говорить о правовом поле, на сегодняшний день у нас на срочную службу призываются только солдаты-срочники. Офицеров запаса это не касается", - отметил нардеп.

По его словам, призвать офицеров запаса могут в ходе волны мобилизации, проведение которой должен одобрить президент Украины Петр Порошенко.

"Призывать их могут при очередной волне мобилизации. Для этого нужно решение президента и соответствующие законодательные акты, которых в настоящее время нет. Наоборот, Порошенко как достижение 2016 года декларировал, что за счет увеличения количества контрактников нам удалось избежать седьмой волны мобилизации. Но, насколько я знаю, Генштаб все же выступал за проведение седьмой волны мобилизации потому, что с укомплектованностью наших подразделений действительно есть проблемы, с офицерами младшего и среднего звена - просто провал", - подчеркнул Тымчук.

Он акцентировал внимание на том, что офицеры запаса могут добровольно подписать контракты на прохождение военной службы.

"У нас есть офицеры запаса, закончившие военные кафедры и получившие звания. На данный момент есть два варианта, чтобы отправить их проходить службу. Первый - проведение мобилизации офицеров запаса, для чего президент как верховный главнокомандующий должен подписать соответствующий приказ. Пока об этом речи не идет. Второй вариант - если офицеры запаса будут подписывать контракты на прохождение военной службы", - заявил нардеп.

По его мнению, в настоящее время нет механизмов для законного призыва на службу офицеров запаса.

"Сейчас проводится довольно серьезная рекламная кампания, выделяются деньги из бюджета непосредственно Генштабу. К тому же, Министерство обороны получило возможность увеличить оклады военнослужащим. Однако подписание контракта - дело добровольное. Я не вижу законных механизмов, чтобы без проведения мобилизации поставить офицеров запаса в строй", - резюмировал Тымчук.

Согласен с коллегой и народный депутат Украины Виктор Чумак. По мнению депутата, реализация такой инициативы на законодательном уровне зависит от парламентариев, отмечает 112.

"Это идея, насколько я понял, которая пока что не набрала какой-то законной формы… Ситуация такая, - страна находится в состоянии войны. Мы должны иметь действительно подготовленный мобилизационный резерв. И это люди мобилизационного резерва. Они не могут быть просто-напросто пушечным мясом, их вырвали в случае необходимости мобилизации, бросили на передовую, - воюйте. Их нужно еще научить. Потому что это, что они там учатся в вузах, это совсем чуть-чуть не та подготовка, которая сегодня нужна. Поэтому эта идея имеет право на жизнь, более того, имеет право на воплощение, но в каких формах, в каких периодах, с которыми очередностями, как это можно сделать, каких специалистов", - отметил он.

По мнению депутата, реализация такой инициативы на законодательном уровне зависит от парламентариев. "На конституционном (уровне, - ред.) основания есть, что у нас не отменена срочная военная служба. А все остальное, извините, зависит от законодателей", - подчеркнул Чумак.

По материалам Главное

