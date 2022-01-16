У 184-му Навчальному центрі понад пів тисячі строковиків склали Військову присягу

У 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулись урочисті заходи з нагоди складання військовослужбовцями строкової служби 2-ї хвилі призову «Осінь-2021» Військової присяги на вірність українському народові. Загалом у чотирьох військових містечках Навчального центру присягнуло понад 500 молодих воїнів.

Перед Військової присягою протягом місяця військовослужбовці проходили інтенсивний курс первинної підготовки молодого солдата. Під професійним керівництвом досвідчених командирів та інструкторів вони опанували навички з вогневої, тактичної та інженерної підготовки, а також засвоїли базові знання з тактичної медицини.

Керівництво 184-го Навчального центру привітало строковиків зі складанням Військової присяги, а капелани Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного окропили військовослужбовців свяченою водою та благословили їх, побажавши терпіння, віри та легкої служби у Збройних Силах України.

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