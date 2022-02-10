У 2021 році суди ухвалили 11 вироків за правопорушення проти журналістів

В Україні у 2021 році суди ухвалили 11 вироків за правопорушення проти журналістської діяльності.

Такими є дані аналізу реєстру судових рішень, який провели юристи Інституту масової інформації.

Переважна більшість вироків, ухвалених у 2021 році, пов’язана з перешкоджанням законній професійній журналістській діяльності (стаття 171 Кримінального кодексу України) – таких вироків дев'ять.

Ще три вироки ухвалено за статтею 345-1 ККУ «Погроза або насильство щодо журналіста» (в одному випадку вирок ухвалено за сукупністю статей 171 та 345-1). Жодного вироку не ухвалено за статтями 347-1 «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста», 348-1 «Посягання на життя журналіста», 349-1 «Захоплення журналіста як заручника» – у 2021 році в реєстрі судових рішень не виявлено. Для порівняння: у 2020 році, за даними судового реєстру, ухвалено шість вироків за «журналістськими» статтями.

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