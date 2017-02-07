У Bellingcat есть доказательства, что боевики обстреливали Авдеевку из жилых районов

Во вторник, 7 февраля, международная британская группа расследований Bellingcat на основании спутников снимков доказала, что представители незаконных военных формирований "ДНР" ведут обстрел по Авдеевке из жилых районов Ясиноватой и Макеевки.

На одном из снимков, к востоку от водоочистительной станции, между контролируемыми боевиками Ясиноватой и Макеевкой видны два артиллерийских орудия.

"Эти орудия расположены в опасной близости от важного элемента инфраструктуры, что подвергает риску жизни гражданских лиц, а также их доступ к воде. Оба орудия направлены на запад, в направлении контролируемой украинскими властями Авдеевки", - говорится в сообщении расследователей.

К югу от этой позиции, примерно на таком же расстоянии от водоочистной станции, видна еще одна позиция боевиков, на которой расположены несколько буксируемых орудий. Все эти орудия также, по-видимому, обращены на запад.

К северо-востоку от этих двух позиций можно увидеть еще два буксируемых орудия, одно из которых, по-видимому, закреплено в походном положении за грузовиком.

Еще три буксируемых орудия с грузовиками видны с юго-восточной стороны Ясиноватского коксохимического завода и с западной стороны Гвардейского района на севере Макеевки, который находится под контролем боевиков.

Как и на предыдущей позиции , артиллерия обращена к западу, в направлении контролируемой правительственными войсками Авдеевки.

"Дальше к югу от Ясиноватского коксохимического завода видны еще две огневые позиции. На одной из них несколько орудий обращены на запад, на другой присутствуют обгоревшие следы стрельбы, по-видимому, в западном направлении", - отмечает Bellingcat.

"Хотя сами артиллерийские орудия не видны, очевидно, что это следы стрельбы всего лишь в нескольких сотнях метров от жилого района, школы, церкви, больницы и супермаркета на востоке Донецка. Эти позиции попали на шесть видео, на которых видна стрельба "Градов" в направлении Авдеевки", - отметили в организации по расследованиям.

На снимке от 31 января 2017 года по всей контролируемой сепаратистами территории отображены множество новых воронок, которые отсутствуют на снимках от 20 и 28 января.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 3 февраля, Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный телефонный разговор сепаратистских так называемых чиновников, который служит доказательством того, что боевики ведут огонь из жилых кварталов Донецка.