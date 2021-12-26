У Бердянську на дорозі побилися двоє депутатів

Інцидент стався 25 грудня о 21:30 біля торгового центру на вулиці Волонтерів.

«Між пасажиром і водієм двох транспортних засобів стався конфлікт, у ході якого чоловік 1975 року народження наніс кілька ударів по голові своєму опоненту 1978 року народження. У такий спосіб чоловіки з’ясовували, хто має перевагу на дорозі», — повідомили в поліції.

Бійка закінчилася травмами обличчя для одного з депутатів, і він звернувся до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 125 КК (умисне легке тілесне ушкодження).

У пабліках Бердянська повідомляється, що потерпілий заявив про груповий напад. Його нібито побили кілька людей, які перебували під дією алкоголю чи наркотиків, після чого втекли на автомобілі.

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