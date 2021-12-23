У Бердянську підліток організував фейкове мінування шкіл

Учень однієї з бердянських шкіл організував фейкове мінування. Мотивом до цього стало нерозділене кохання 15-річного хлопця. Він від імені свого суперника «замінував» декілька місцевих навчальних закладів.

Підготувався добряче – за допомогою свого віртуального товариша – російського хакера- відправив на офіційні сторінки шкіл повідомлення про вибухівки у закладах. Та вимагав сплатити 100 тисяч гривень, аби не приводити вибухівку в дію.

Зі шкіл евакуювали вчителів та учнів, правоохоронці перевірили заклади, але вибухівки ніде не знайшли.

Неповнолітньому підривникові загрожують “заходи виховного характеру” Таке клопотання до суду планує направити Бердянська прокуратура. Разом з цим перевіряється причетність громадянина РФ до скоєння інших аналогічних злочинів на території регіону.

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