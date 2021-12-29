У "Борисполі" затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали іноземця, якого розшукували в Азербайджані для притягнення до кримінальної відповідальності. Чоловіка подали в міжнародний розшук Інтерполу, а піймали прикордонники в столичному аеропорту.

Під час прикордонного контролю на громадянина 1995 року народження, який прилетів рейсом з Анкари спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. В базі зазначалося – при виявленні затримати.

"Чоловіка розшукували за зайняття незаконним підприємництвом шляхом отриманя прибутку у великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Затриманого передали поліції та поінформували українське бюро Інтерполу.

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