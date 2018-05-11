У брата Мустафы Найема Маси под зданием суда украли мотоцикл

Брат Мустафы Найема Маси прибыл в суд, где должны были рассмотреть апелляцию относительно меры пресечения для нападавшего на депутата. Во время процесса у Маси Найема похитили мотоцикл.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Только что под апелляционным судом угнали мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23", - написал он.

Только что под апелляционным судом угнали мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23. Опубликовано Masi Nayyem 11 мая 2018 г.

Также Найем сообщил, что рассмотрение апелляции относительно меры пресечения перенесли на 16 мая из-за непоступления материалов. Также перенесли рассмотрение апелляционной жалобы по аресту автомобиля подозреваемых на 24 мая.

"Рассмотрение апелляционной жалобы по аресту автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле нападения на Мустафу Найема, не состоялся в связи с тем, что материалы еще не были направлены в суд шевченковской прокуратурой", - говорит Маси Найем.

Напомним, нападение на Найема произошло 30 апреля, возле Бессарабского рынка в центре Киева. Нардеп двигался на собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил Найема в челюсть.

Злоумышленники с места происшествия исчезли. Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "Перехват". Троих задержали сразу. Через несколько дней в Азербайджане схватили мужчину, подозреваемого в избиении Найема - Магомеда-Амина Саитова.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции Киева начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Впоследствии, после прохождения Найемом осмотра в больнице, у него установили телесные повреждения, полиция открыла дополнительное уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Ранее СМИ сообщили, что Магомеда-Амина Саитова якобы отпустили "из-за отсутствия соответствующих документов с украинской стороны". По словам адвоката подозреваемого в избиении Найема, прятаться Саитов не собирается, но ему будет сложно выехать из Азербайджана до завершения экстрадиционной процедуры.