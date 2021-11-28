У Чернігові за антиукраїнську діяльність заарештували громадянина Росії

Деснянський районний суд Чернігова ухвалив рішення щодо арешту громадянина Російської Федерації, діяльність якого була спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на обласне управління СБУ.

За інформацією видання, заарештований росіянин був лідером угрупування, яке під «антивакцинаторськими» гаслами здійснювало антиукраїнську діяльність у регіоні.

«Угруповання мало плани створити власну територіальну громаду і власну «міліцію» у Чернігівській області. Затримання і обшуки відбулися в рамках спецоперації, що проходила одразу в кількох регіонах України. Про затриманого відомо, що він проживає в Україні з 2014 року», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що правоохоронці отримали незаперечні докази протиправної діяльності угруповання. Зокрема, йдеться про листування, під час якого члени угруповання підшукували зброю, а також співучасників, які мали захопити владу в інших регіонах України.

Також повідомляється, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 118 тисяч гривень. Громадянину країни-агресора загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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